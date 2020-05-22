شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة جمال خاشقجي تعلن العفو عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى والان نبدء بالتفاصيل

أعلن أبناء جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى. وقال صالح خاشقجي عبر تويتر: "نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي- أنا عفونا عن من قتل والدنا -رحمه الله- لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

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