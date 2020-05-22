شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة جمال خاشقجي تعلن العفو عن قاتل والدهم لوجه الله تعالى والان نبدء بالتفاصيل
وقال صالح خاشقجي عبر تويتر: "نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي- أنا عفونا عن من قتل والدنا -رحمه الله- لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
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