شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يشهدون ختم القرآن في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل
وواصلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (24) ساعة موزعة على (4) ورديات حيث يتم غسل وتطهير المسجد الحرام وساحاته ودورات المياه (7) مرات، كما يتم تعقيم وتعطير المسجد الحرام وساحاته يومياً، وكذلك تتم تعبئة معقمات الأيدي الموجودة داخل وخارج المسجد الحرام واستخدام (42)ألف لتر من المعقمات والمطهرات أثناء عملية الغسيل يومياً بمعدل (14) ألف لتر لكل وردية. كما وضعت الرئاسة (300) جهاز معقم لليد تتم تعبئتها ب (900) لتر يوميا بمعدل(300) لتر لكل وردية، ويتم استخدام (120) لترا من المعطرات يوميا على مدار اليوم بمعدل (40) لترا لكل وردية، كما يتم استخدام المعقمات الخاصة بالرش على عامة المواقع بعدد (1500) لتر يوميا بمعدل (500) لتر لكل وردية. كما تقوم بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد 6 أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة حيث يمكنها قراءة درجة حرارة عدة أشخاص في نفس الوقت وسرعة القراءة تصل إلى ما يقارب ثانية واحدة، وتتضمن البوابة وحدة تخزين المادة المطهرة، وكاميرات المراقبة الحرارية، وشاشات المراقبة الذكية. من جهتها كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي من استعداداتها لتقديم الخدمات الطبيّة الطارئة داخل المسجد الحرام لمنسوبي القطاعات الحكومية العاملة في المسجد الحرام و على مدار الساعة من خلال مراكزها و فرقها الإسعافية المتواجدة بشكل دائم في الحرم المكي الشريف.
كما يتمّ في هذه الليلة دعم المراكز الإسعافية الأساسية بفرق تطوعية مساندة تسهم في تقديم الخدمات الطبيّة الطارئة والإسعافات الأولية.
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