شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة مخالفة امتهنت تصنيع الخمور في جدة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات الأمنية من ضبط موقع بحي الحرازات لتصنيع وتعبئة الخمور يديره عمالة مخالفة وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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