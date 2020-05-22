شكرا لقرائتكم خبر عن 1.4 مليون لتر محلول لتطهير أسواق وشوارع الخبر والان نبدء بالتفاصيل

واصلت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها للتعقيم والتطهير، ونفذت بلدية محافظة الخبر 4562 جولة لمراقبي الصحة، و71 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وبلغ عدد جولات الرقابة العامة الاعتيادية على الأسواق العامة والمنشآت التجارية، 4900 جولة، وذلك منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وحتى اليوم السابع والعشرين، وعقمت 216000 متر طولي تقريبًا من الشوارع والأرصفة ومضامير المشاة، و10489 موقعًا، مُستخدمة 1404000 لتر من محلول التطهير والتعقيم.

طاقات ومعدات

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية سخرت طاقاتها البشرية ومعداتها؛ للعمل على مدار الساعة، لمتابعة جميع المنشآت التجارية، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، وأهمها النظافة العامة وتوافر أدواتها، بما في ذلك المعقمات والمطهرات.

إجراءات وقائية

ونوه إلى عمل البلدية على مدار اليوم، وتطبيق خطة الأمانة للتصدي لفيروس «كورونا»، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتنفذ الفرق الميدانية جولات تفتيشية بشكل مستمر على مختلف الأسواق والمحلات التجارية، والمنشآت الغذائية، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الاحترازية.

فرق ميدانية

من ناحيتها، كثفت بلدية محافظة رأس تنورة، أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بكافة نواحي المحافظة، وذلك من خلال فرقها الميدانية المدعومة بالقوى العاملة التي تحقق الرقابة والإصحاح البيئي على أعلى مستوى.

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سلامة صحية

وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة م. صالح القرني، أن البلدية تعمل بكامل طاقاتها، من خلال الفرق الميدانية لعملية التطهير والتعقيم، وبشكل مكثف ومستمر، مشيرًا إلى أن التعقيم والتطهير بلغ حوالي 820 موقعًا؛ وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

حملات تفتيشية

ولفت م. القرني إلى أن البلدية باشرت تطهير وتعقيم الألعاب والمتنزهات، والأسواق، والشوارع؛ للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، علاوة على الحملات التفتيشية، والجولات الرقابية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية، والمخابز، والمطاعم.

مكافحة منزلية

وأكد أن الجولات الرقابية طالت 700 منشأة، وتمت مصادرة وإتلاف 70 كيلو مواد غذائية غير صالحة، مبينًا أن البلدية تواصل أعمال المكافحة المنزلية في الأحياء والجولات على مساكن العمال، وبلغ ما تمت مراقبته 14 منزلًا؛ وذلك لتقصي الاشتراطات الصحية فيها.