شكرا لقرائتكم خبر عن «مدن»: مستشفى ميداني بـ200 سرير في «سكن الهمة» والان نبدء بالتفاصيل

تعمل وزارة الصحة حاليًا على تشغيل مستشفى ميداني في المحجر الواقع بمجمع سكن الهمّة بطاقة استيعابية تصل لـ200 سرير، لمراقبة الحالات التي تستدعي التدخل الطبي لمدة 48 ساعة، وفي حال عدم تحسّن الحالة يتم إرساله للمستشفى المخصص لهذا الغرض، كما تمّ تخصيص مقر للوزارة في مستوصف المانع لاستقبال مَن لديهم أعراض تنفسية أو اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد للتعامل معهم، وأخذ العيّنات اللازمة منهم.

منطقة سكنية

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي المكلف باسم «مدن» قصي العبدالكريم، أن المدينة الصناعية الثانية بالدمام تقع على مساحة 25 مليون م2 وهي مطورة بالكامل، وتضم 1056 عقدًا صناعيًا وخدميًا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، لافتًا إلى أن المدينة تضم منطقة سكنية للعاملين بالمصانع، بها 202 مبنى سكني على مساحة مليون م2 وتتسع لما يقارب 25 ألف عامل.

سلال غذائية

ولفت إلى وجود لجنة مشرفة على تصحيح السكن بزيارة المباني والمجمعات السكنية، مشيرًا إلى التنسيق مع جمعية «البركة» لبدء توزيع سلال غذائية في مساكن العمالة، ويجري حاليًا تحديد الشركات المتأخرة في سداد الرواتب بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتكون الأولوية لعمالتهم. مؤكدًا أن المصانع المالكة لأي إسكان مخالف تم إنذاره مسبقًا، ومَن لم يلتزم بتصحيح أوضاعه سيتعرض للغلق.

عزل المدينة

وأضاف: إنه بشكل عام، عمّمت «مدن» على شركائها بتطبيق إجراءات عزل المدينة، ومنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارًا من الأحد 3 مايو وحتى إشعار آخر مع استثناء عمليات الشحن ونقل البضائع، وشمل التعميم السماح بتشغيل المصانع الحيوية بثلث طاقتها، والسماح بدخول المديرين والمهندسين والعاملين مع عدم خروجهم في أوقات الحظر.

استمرار الإنتاج

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وقال إن «مدن» أكدت على ضرورة الانتهاء من ترتيبات استمرار عمليات الإنتاج خلال فترة منع الدخول والخروج قبل الساعة الثالثة مساءً بدءًا من الأحد 3 مايو، إضافة إلى التأكيد على سرعة نقل الطاقم الإداري والتشغيلي الضروري لاستمرار عمليات الإنتاج، مع السماح لهم بالإقامة في المنشآت السكنية القائمة داخل المدينة الصناعية، أو التقديم على الموقع الإلكتروني لـ «مدن» للحصول على موافقة بالسكن داخل المصانع مع الالتزام بالشروط المطلوبة.

زيارات ميدانية

وأشار إلى وجود تنسيق وتنفيذ زيارات للمصانع الدوائية والأغذية للاطلاع على جاهزيتها، إضافة إلى تنفيذ 180 زيارة إلى المصانع الحيوية، وإغلاق المنطقة الترفيهية والأماكن العامة، وزيارة المصانع ذات الكثافة العمالية العالية والاطلاع على جاهزيتها ورفع التقرير لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.

نظافة وتعقيم

وأكد الاهتمام بنظافة وتعقيم المبنى الإداري من الخارج والداخل، والأرصفة بالمجمعات التجارية والمنطقة السكنية وبحيرة «مدن»، وسكن العمال «ثلاث مرات يوميًا»، وإلزام عمال المقاول بالمستلزمات الوقائية «كمامات وقفازات» وقياس درجة الحرارة للعمال بشكل يومي، وتنفيذ أعمال المكافحة «الرش بالمبيدات»، ونظافة وتعقيم الحاويات بالمدينة الصناعية.

سلامة المنشآت

ولفت إلى أن «مدن» شرعت منذ أكثر من أسبوعين بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية «يحفظه الله»، في أعمال تجهيز إسكان مؤقت لاستقبال العمالة الوافدة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام على مساحة 10 آلاف م بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن توفر «مدن» خدمات المياه والصرف الصحي، فيما تُنسّق مع المديرية العامة للدفاع المدني للإشراف على سلامة المنشآت وتوفير فرقة إطفاء للموقع لاحقًا، فيما تتولى شرطة المنطقة تأمين الموقع.