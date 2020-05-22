شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب العيد.. عاملات التزيين وسائط لنقل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذرت أمانة محافظة الأحساء التعامل مع عاملات الصالونات النسائية أو السيدات اللاتي امتهن «الميك أب ارتيست» مع قرب عيد الفطر المبارك، واللائي يعملن في الخفاء في ظل تعليق أنشطتهن، على خلفية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

مخاطر صحية

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن التعامل مع عاملات التزيين المنزلي في ظل جائحة كورونا، يحمل مخاطر صحية قد تتعرض لها المرأة في ظل انعدام الرقابة القانونية والصحية الأخرى.

مخالفة الأنظمة

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وأضاف: إنه بالنظر إلى طرق انتقال عدوى فيروس كورونا بين البشر، فإن التزين النسائي المخالف عبر عاملات الصالونات أو ممتهني التجميل، قد يشكل خطراً على الفرد، بسبب ما تتطلبه عملية برامج التزيين من اقتراب العاملة من الزبونة بدرجة كبيرة، وكذلك استخدام الأدوات نفسها تقريباً مع مختلف الزبائن، كما يعتبر ممارستهن للنشاط مخالفة للأنظمة التي أقرتها الجهات الرقابية.

تشديد الرقابة

وتعتبر مناشط التزيين النسائي في المنازل خطرا جسيما ويهدد حياة المجتمع، نظير غياب الرقابة عليها وخصوصا مع الجهل ببعض المواد المستخدمة والتي ربما تكون غير صالحة للاستخدام، وسط مطالب بتشديد الرقابة عليها من قبل الجهات المختصة.