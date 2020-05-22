شكرا لقرائتكم خبر عن 87 جولة نسائية على مجمعات القريات والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القريات، سلسلة من الحملات الرقابية التفتيشية على المحلات التي تُعنى بالصحة العامة، بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة الجوف م. عاطف الشرعان.

وأوضح رئيس البلدية م. سميحان الشمري، أن الجولات الرقابية النسائية التي نفذها القسم النسائي بالبلدية، بلغت 87 جولة خلال الخمسة الأيام الماضية، وأسفرت عن تصحيح العديد من الملاحظات، وضبط عدد من المخالفات على بعض تلك المحلات؛ لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد أن هذه الجولات تستهدف التأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية ومتابعة المجمعات والمحلات التجارية في زيارات يومية مستمرة لتلافي الملاحظات المخالفة للأنظمة.