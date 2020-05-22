شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تتابع تطبيق خطط المكافحة والان نبدء بالتفاصيل

اطلعت خلية دعم إدارة الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع، على التقارير والتطورات حيال جميع الإجراءات المتخذة مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد، لضمان تطبيق الخطط المعمول بها لدى وزارة الدفاع، خاصة أن الوزارة لديها تمثيل دائم في اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا برئاسة وزير الصحة.

وتناولت الخلية، في اجتماعها برئاسة قائد الخلية اللواء م. الركن محمد البلوي، الوضع العام في الوزارة، والذي يتوافق مع أهمية استمرار الأعمال للوضع الصحي القائم، والتأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره.

وأثنت الخلية على تفاعل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الخطط المعمول بها حاليا، والمستقبلية كذلك، وتقديم التوصيات التكاملية كافة، التي تصب في مصلحة وزارة الدفاع للتعامل مع هذه الجائحة بالشكل المطلوب.