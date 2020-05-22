«الدفاع» تتابع تطبيق خطط المكافحة

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وتناولت الخلية، في اجتماعها برئاسة قائد الخلية اللواء م. الركن محمد البلوي، الوضع العام في الوزارة، والذي يتوافق مع أهمية استمرار الأعمال للوضع الصحي القائم، والتأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي له، ومنع انتشاره.
وأثنت الخلية على تفاعل الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة مع الخطط المعمول بها حاليا، والمستقبلية كذلك، وتقديم التوصيات التكاملية كافة، التي تصب في مصلحة وزارة الدفاع للتعامل مع هذه الجائحة بالشكل المطلوب.
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