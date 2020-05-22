شكرا لقرائتكم خبر عن 36 ألف متعافٍ من «كورونا».. و2532 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبد العالي، أمس، تسجيل 2532 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في المملكة، موضحا أن 39% من الحالات تعود لسعوديين، و61% لغير سعوديين، و27% من الحالات للإناث، و73% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة 3%، والأطفال 10%، والبالغون 87%.

حالات نشطة

وقال د. العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لكشف مستجدات كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة بلغ 65077 حالة، من بينها 28686 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم أوضاعهم الصحية مستقرة ومطمئنة، عدا 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية الطبية في العنايات المركزة.

تعافٍ ووفاة

وأشار إلى تسجيل 2562 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 36040، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 351 حالة، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة.

توزيع الحالات

وتوزعت الحالات كالتالي «الرياض 714، جدة 390، مكة المكرمة، 299، المدينة المنورة 193، بريدة 144، الهفوف 141، الدمام 86، الدرعية 61، الجبيل 58، الخبر 54، الظهران 52، تبوك 51، الطائف 50، ضباء 30، ينبع 16، القطيف 15، بيش 12، أحد رفيدة 10، خليص 9، الجفر 8، نجران 8، خميس مشيط 7، العقيق 7، محايل عسير 6، بيشة 6، الخرج 6، رجال ألمع 5، عيون الجواء 5، حائل 5، حوطة سدير 5، أبها 4، الخفجي 4، السحن 4، البطحاء 3، صفوى 3، عنيزة 3، أم الدوام 3، وادي الدواسر 3، الدوادمي 3، المزاحمية 3، ظهران الجنوب 2، النعيرية 2، البدائع 2، البشائر 2، ميسان 2، رابغ 2، الوجه 2، صامطة 2، صبيا 2، القوز 2، حويطة بني تميم 2، الدلم 2، رويضة العرض 2، شقراء 2، القويعية 2، بقيق 1، وادي الفرع 1، مهد الذهب 1، تثليث 1، القريع 1، الباحة 1، القرى 1، بلجرشي 1، العارضة 1، الطوال 1، القنفذة 1، شرورة 1، منفذ الحديثة 1، ثادق 1، الرين 1، ساجر 1».

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معقمات وكمامات

من ناحيته، كشف متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، عن وجود 6 مصانع للكمامات الطبية، و60 مصنعًا للمعقمات، توفر 5 ملايين كمامة، و3,600,000 معقم بشكل أسبوعي، وجميعها وبكل فخر صنعت في المصانع السعودية.

وأضاف: إن هناك أكثر من 820 مصنعًا غذائيًا، بين منتج، وتحت الإنشاء، وتشمل منتجاتها اللحوم بأنواعها، والمخبوزات، والألبان، والعصائر الطازجة، ومنتجات الحمية، والحلويات، وغيرها، وما يقارب 150 مصنعًا طبيًا بين منتج وتحت الإنشاء، تشمل المجالات الطبية والصناعات الدوائية.

ونوه بأنه تم تحويل أنشطة عدد من المصانع إلى العمل على سد الاحتياج الفعلي من المواد الطبية؛ لتغذية السوق بالاحتياج.

مستشفى ميداني

وتابع: فيما يخص المدن الصناعية، تشرف «مدن» على 35 مدينة صناعية، وتضم أكثر من 3500 مصنع منتج، ويعمل بها قرابة 500 ألف موظف وعامل، ويبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية أكثر من 367 مليار ريال.

ولفت إلى تشغيل مستشفى ميداني بطاقة 200 سرير بالتعاون مع وزارة الصحة، وكذلك تأمين سكن للعمالة.