شكرا لقرائتكم خبر عن حصر قوائم المتقدمين على دعم السعوديين في أنشطة النقل والان نبدء بالتفاصيل
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل المساعد لتنمية النقل البري م. عبدالمجيد الطاسان، أن الهيئة استكملت فرز وحصر قوائم المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، وليس تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة في أنشطة نقل الركاب المستهدفة وممن لا يرتبطون بوظيفة أخرى ويعتبر هذا النشاط هو المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لهم.
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