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حصر قوائم المتقدمين على دعم السعوديين في أنشطة النقل

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استكملت الهيئة العامة للنقل، حصر قوائم المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد السعوديين في أنشطة نقل الركاب، تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدعم أبنائه السعوديين العاملين في هذه الأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للنقل المساعد لتنمية النقل البري م. عبدالمجيد الطاسان، أن الهيئة استكملت فرز وحصر قوائم المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر، وليس تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة في أنشطة نقل الركاب المستهدفة وممن لا يرتبطون بوظيفة أخرى ويعتبر هذا النشاط هو المصدر الرئيس للدخل بالنسبة لهم.

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