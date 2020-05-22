شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات حرارية وغرف تعقيم بأسواق نجران والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت أمانة منطقة نجران، المراكز التجارية، والأسواق الكبرى بالمنطقة، بتركيب كاميرات حرارية وغرفة تعقيم، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد. وأوضح أمين منطقة نجران م. حمد عيبان، أن الكاميرات الحرارية تفحص المتسوقين والباعة قبل دخولهم الأسواق، وتتأكد الفرق الرقابية بالأمانة من توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات لجميع المتسوقين والباعة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة التي تقوم بها أمانة المنطقة لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين ومرتادي الأسواق والمراكز التجارية.

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