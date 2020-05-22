شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مراجعي مستشفى بريدة بـ «الذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب التجمع الصحي بالمنطقة، فإن مستشفى بريدة المركزي استكمل جاهزيته، وبدأ تطبيق الفحص الحراري من خلال الاستعانة بالتقنية الحديثة، والمتمثلة في كاميرات حرارية تقيس درجة الحرارة لـ 30 شخصا في الثانية الواحدة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمسافة 5 مترات وبدقة عالية، وتعطي تنبيها في حال رصدها درجة حرارة تزيد عن المعدل الطبيعي.
وأكد التجمع الصحي أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي الجائحة.
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