شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مراجعي مستشفى بريدة بـ «الذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

انتهى التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أمس، من تركيب كاميرات حرارية، لفحص درجة الحرارة للأشخاص أثناء دخولهم لمستشفى بريدة المركزي، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس « كورونا » المستجد، والتأكد من سلامة المراجعين للمستشفى.

وبحسب التجمع الصحي بالمنطقة، فإن مستشفى بريدة المركزي استكمل جاهزيته، وبدأ تطبيق الفحص الحراري من خلال الاستعانة بالتقنية الحديثة، والمتمثلة في كاميرات حرارية تقيس درجة الحرارة لـ 30 شخصا في الثانية الواحدة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وبمسافة 5 مترات وبدقة عالية، وتعطي تنبيها في حال رصدها درجة حرارة تزيد عن المعدل الطبيعي.

وأكد التجمع الصحي أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من تفشي الجائحة.