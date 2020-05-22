شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصات متخصصة لمواجهة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الأمين العام للمجلس د. نهار العازمي، أن إطلاق المجلس عددًا من المنصات الإلكترونية التفاعلية الشاملة والتطبيقات التي تتعلق بفيروس «كورونا»، يأتي امتدادًا للإجراءات الوقائية والجهود التكاملية التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة على الأصعدة كافة، وذلك للتعامل مع هذه الجائحة واحتواء آثارها وتداعياتها.
وأضاف إن المجلس يعمل على تقديم المزيد من المشاريع الوطنية الطموحة وتوظيف التقنيات المستجدة عن الجائحة؛ لتمكين ومساندة القطاع الصحي بجميع مؤسساته العامة والخاصة لتقديم مستوى متقدم ومرموق من الخدمات الصحية، والمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
من ناحيته، أفاد مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية م. هاشم أبوبكر، بأن إطلاق المنصات الإلكترونية يأتي لتوفير خدمات تفاعلية شاملة حول «كورونا»، بالإضافة إلى خريطة تفاعلية متوافرة للهواتف الذكية؛ لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلًا عن مساعد افتراضي خدمة «بشاير بوت» يعمل بالذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا باللغتين العربية والإنجليزية.
يُشار إلى أن «منصة كورونا التفاعلية» توفر المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى مثل رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، تحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، مخططات ورسوم بيانية توضيحية، وكذلك عرض آخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفي لتوعية المستخدمين، إضافةً إلى عرض عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليل عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة.
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