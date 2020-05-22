شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون دولي لابتكار اللقاح والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن ميزانية المنظمة متواضعة، ولا تتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، وهي تعادل ميزانية مستشفى متوسط الحجم في دولة متقدمة، ولذلك وضعت المنظمة دراسات وخططا إستراتيجية للاستثمار وتعبئة الموارد، وتنشئ قريبا صندوق الصحة العالمية لتوسيع قاعدة المانحين وإيجاد موارد تمويل جديدة.
وأبدى قلقه إزاء الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مشيرا إلى الإبلاغ عن 106 آلاف حالة إصابة جديدة، معظمها في 4 دول.
من ناحيتها، قالت المديرة التقنية لجائحة كوفيد 19 في برنامج طوارئ منظمة الصحة العالمية د. ماريا فان كيركوف، إن الأطفال عرضة للعدوى بفيروس كورونا، كما أنهم ينقلون الفيروس إلى الآخرين، وإن نسبة الأطفال الذين أصيبوا من بين مجموع الحالات تتراوح ما بين 3 إلى 5.
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