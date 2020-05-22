شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف جراحة تدفع المملكة للثالث عالميا في زراعة الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

كشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء د. محمد الغنيم عن زراعة أكثر من ١٣٠٠٠ عضو في المملكة، مما جعل المملكة تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال، مشيدا في الوقت نفسه ببرنامج تبادل الأعضاء بين دول مجلس التعاون.

واستعرض د. الغنيم خلال كلمته في البرنامج التدريبي «سفراء إيثار»، الذي نظمته جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية «إيثار»، أول أمس، عبر البث المباشر، الفتاوى التي تجيز التبرع بالأعضاء خلال حياة المتبرع أو بعد وفاته، والتي أقرها مجمع الفقه الإسلامي وأشاد بها عدد من الفقهاء وأعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة، مبينا أن المركز يتلقى طلبات التبرع بالأعضاء عبر موقع إلكتروني، وفي حالة الوفاة الدماغية يتم إبلاغ المركز إلكترونيا عن حالة المتبرع، حيث يشترط أن يكون عمر المتبرع فوق الـ١٨ سنة.

فيما أشارت د. حنان الغامدي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار إلى الدور الكبير الذي تقوم به لجنة الشفاعة الحسنة بالجمعية؛ لإقناع أهل المتوفى دماغيا بالتبرع، حيث تضم هذه اللجنة متخصصين ومهتمين من الجنسين ويقدم لهم تدريب متخصص، وذلك للقيام بدور زيارة أهل المريض أو المتوفى لتوعيتهم وتثقيفهم بالتبرع بالأعضاء، حيث استطاعت الجمعية الحصول على أكثر من ١٥٠ عضوا تم التبرع بها بإشراف لجنة الشفاعة الحسنة.

وقدم د. محمد وجيه من بنك الدم الإقليمي بالمنطقة الشرقية عرضا لأهمية العمل التطوعي والذي يعد موروثا إسلاميا، مبينا أن المملكة رائدة ومتميزة بالعمل التطوعي حيث تم إطلاق منصة العمل التطوعي وهي حلقة وصل ما بين الجهات وأصحاب الأفكار والمبادرات، مشيرا إلى أن بنك الدم الإقليمي هو أقدم بنك في المملكة، وحصل على عدة اعتمادات، ويوفر البنك دما آمنا مطابقا للمواصفات العالمية، ويتم دعمه من قبل الوزارة، حيث يتم استقطاب متبرعين أصدقاء بنك الدم لتوفير الدم، وتم التبرع بالدم خلال جائحة كورونا مع توفير الوضع الآمن وتوفير سبل الوقاية للمتبرع، مضيفا إن بعض المتبرعين وصل عدد مرات تبرعهم إلى ٧٠ مرة.