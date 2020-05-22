شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 4,281 سلة رمضانية في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. وجرى توزيع 4,281 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 21,405 أفراد، منها 1,473 سلة غذائية في عمّان، و959 سلة غذائية في إربد، 1,256 سلة في معان، و19في العقبة، و52في الكرك، و500 في جرش، و21 في مأدبا.

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