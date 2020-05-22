شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة «مفهوم القيادة» للكشافة والان نبدء بالتفاصيل

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية عن بعد أمس في ورشة العمل التي نظمها الإقليم الكشفي العربي -المنظمة الكشفية العربية- وتناولت موضوع «مفهوم القيادة» بهدف تنمية معارف ومهارات المشاركين بالقيادة من جميع جوانبها. وناقشت الورشة التي أدارها نائب مدير الإقليم الكشفي العربي مدير الطرق التربوية رفعت السباعي عدة محاور أهمها: مفهوم القيادة، والفرق بين القيادة والإدارة، وما هي صفات القائد الناجح، وسمات ووظائف ومبادئ القائد، والقيادة بين الفطرة والاكتساب، بالإضافة إلى الأنماط القيادية، ومستوياتها الخمس، والمهارات الأساسية للقائد الناجح، وقائد الوحدة واحتياجاته وكيفية إشباعها، ومراحل عملية التغيير.

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