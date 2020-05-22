شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت».. 100 مليون ريال في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز مبلغ التبرعات التي ساهم بها عدد من المواطنين والمقيمين عبر خدمة «فرجت» على منصة وزارة الداخلية «أبشر» 100 مليون ريال، لسداد ديون 864 مستفيداً محكومين في قضايا مالية غير جنائية. وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن الخدمة منذ تحديثها في 14 رمضان 1441 حتى اليوم 28 رمضان 1441، استطاعت أن تكون قناة وسيطة بين المتبرعين والمستفيدين بأكثر الطرق اطمئناناً للمتبرع وأسرعها نتيجة للمستفيد.

وقال: «إن ما شهدته الخدمة من تجاوب لافت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم». وبين أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.