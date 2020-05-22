شكرا لقرائتكم خبر عن «فرجت».. 100 مليون ريال في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وقال: «إن ما شهدته الخدمة من تجاوب لافت في المجتمع وسعي لسبل العطاء انعكس أثره على نفوس المستفيدين وعظيم نفعه لهم، ولا يستطيع أي شخص أن يصف تلك المشاعر التي نجدها في نفوس المسدد عنهم دينهم وعودتهم لأبنائهم وذويهم». وبين أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.
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