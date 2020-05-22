شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث علاقات الأخوة مع سلطان عمان والان نبدء بالتفاصيل

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًا، من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، جلالته التهنئة، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركة. وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة سلطان عُمان، وتطلعه -أيده الله- لتعزيزها في شتى المجالات. بدوره، نوه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرصه على سبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

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