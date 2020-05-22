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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن من قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله .
وأصدروا بياناً صباح اليوم قالوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .
وأضافوا نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 02:59 AM
أعلن أبناء جمال خاشقجي العفو عن من قتل والدهم جمال خاشقجي رحمه الله .
وأصدروا بياناً صباح اليوم قالوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .
وأضافوا نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل.
، أبناء جمال خاشقجي : عفونا عن من قتل والدنا لوجه الله تعالى ،
المصدر : الخليج 365
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