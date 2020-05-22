، "ساعد": عملنا بحثًا مع الجهات الرسمية.. وأحد أعضائنا عثر على "مفقود الطائف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تغيبه 19 يومًا عن أسرته:

كشفت لـ"الخليج 365"، جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، بأن المواطن "معود بن مساعد السفياني"، والذي كان قد عُثر على مفقود الطائف "فهد بن حميد الطلحي"، هو أساسًا متطوع مع الجمعية، وأنهُ وجد أمس الخميس في السيل الكبير، وبحمد الله عثر على المفقود المتغيب عن أسرته منذُ يوم السبت 9 رمضان، حيث كان يحتفظ بصورته، وبعد أن تحادث معه تأكد من هويته.

وأشارت الجمعية التي وجدت منذُ بلاغ التغيب في مهام البحث إلى أن رجال الشرطة والبحث والدفاع المدني، كذلك فريق أركان للبحث والإنقاذ بذلوا جهودًا كبيرة طوال فترة تغيب "الطلحي" حتى تكللت الجهود بالعثور عليه عن طريق أحد أعضاء جمعية ساعد، وتسليمه للجهات الرسمية وهو بصحةٍ جيدة، ولله الحمد.

وأعرب "معتوق الطلحي" شقيق المفقود عن شكره للجهات الرسمية، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وجميع المتطوعين على ما بذلوه من جهد وتعب في البحث عن شقيقه.

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