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قام محافظ الجموم فهد بن منير القثامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي أمس الخميس بزيارة لمقر جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم إحدى الجهات الأهلية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المشاركة ضمن الحملة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة عائض اللقماني ونائب رئيس المجلس سعد المولد، والمدير التنفيذي للجمعية ياسر الشيخ.
واطلع المحافظ على سير العمل ومشوار الجمعية الاجتماعي والاستشاري من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وبعض لنماذج المبادرات والمساعدات التي قدمتها الجمعية والبرامج التوعوية والدورات عن بعد ومشاركة الفريق التطوعي التابع للجمعية في مشروع تكافل الجموم لتفطير الصائمين الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهم الله على دعم المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة وتوفير الدعم لهم ومساندتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدم المحافظ شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لما يقدمونه من أعمال ومبادرات جليلة تطوعية اجتماعية واستشارية.
وتأتي هذه الزيارات في إطار حملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
"القثامي" يتفقد جمعية التنمية الأسرية بالجموم
قام محافظ الجموم فهد بن منير القثامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي أمس الخميس بزيارة لمقر جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم إحدى الجهات الأهلية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المشاركة ضمن الحملة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة عائض اللقماني ونائب رئيس المجلس سعد المولد، والمدير التنفيذي للجمعية ياسر الشيخ.
واطلع المحافظ على سير العمل ومشوار الجمعية الاجتماعي والاستشاري من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وبعض لنماذج المبادرات والمساعدات التي قدمتها الجمعية والبرامج التوعوية والدورات عن بعد ومشاركة الفريق التطوعي التابع للجمعية في مشروع تكافل الجموم لتفطير الصائمين الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهم الله على دعم المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة وتوفير الدعم لهم ومساندتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدم المحافظ شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لما يقدمونه من أعمال ومبادرات جليلة تطوعية اجتماعية واستشارية.
وتأتي هذه الزيارات في إطار حملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:32 AM
اطلع على سير عملها ومشوارها من بداية جائحة كورونا
قام محافظ الجموم فهد بن منير القثامي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي أمس الخميس بزيارة لمقر جمعية التنمية الأسرية بمحافظة الجموم إحدى الجهات الأهلية التي يشرف عليها مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة المشاركة ضمن الحملة، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة عائض اللقماني ونائب رئيس المجلس سعد المولد، والمدير التنفيذي للجمعية ياسر الشيخ.
واطلع المحافظ على سير العمل ومشوار الجمعية الاجتماعي والاستشاري من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وبعض لنماذج المبادرات والمساعدات التي قدمتها الجمعية والبرامج التوعوية والدورات عن بعد ومشاركة الفريق التطوعي التابع للجمعية في مشروع تكافل الجموم لتفطير الصائمين الذي يجسد حرص القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده يحفظهم الله على دعم المواطنين والمقيمين على ثرى هذه البلاد المباركة وتوفير الدعم لهم ومساندتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقدم المحافظ شكره لمدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية لما يقدمونه من أعمال ومبادرات جليلة تطوعية اجتماعية واستشارية.
وتأتي هذه الزيارات في إطار حملة براً بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.
، "القثامي" يتفقد جمعية التنمية الأسرية بالجموم ،
المصدر : الخليج 365
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