، شرطة الرياض تنهي الاستعدادات لتطبيق منع التجول الكلي خلال أيام العيد ،

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أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، باعتماد خطةٍ أمنية وميدانية في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وفي التفاصيل، تشتمل الخطة على عدة محاور بمدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة، لتغطية الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية وداخل الأحياء بما يضمن تحقيق الالتزام التام بتنفيذ قرار المنع واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الصادرة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا، وذلك بمباركةٍ من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وكانت الجهات الأمنية ممثلة بأفرع الأمن العام والقطاعات العسكرية المساندة للأمن العام ممثلة بوزارة الحرس الوطني وقوة الطوارئ والإدارة العامة للمجاهدين قامت بعمل تكاملي فيما بينها لتطبيق القرارات الصادرة، ويأتي ذلك امتداداً لتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية في مكافحة جائحة فايروس كورونا والحد من انتشارها.
وتهيب شرطة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، حفظ الله الجميع من كل مكروه.
شرطة الرياض تنهي الاستعدادات لتطبيق منع التجول الكلي خلال أيام العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-22
أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، باعتماد خطةٍ أمنية وميدانية في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وفي التفاصيل، تشتمل الخطة على عدة محاور بمدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة، لتغطية الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية وداخل الأحياء بما يضمن تحقيق الالتزام التام بتنفيذ قرار المنع واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الصادرة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا، وذلك بمباركةٍ من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وكانت الجهات الأمنية ممثلة بأفرع الأمن العام والقطاعات العسكرية المساندة للأمن العام ممثلة بوزارة الحرس الوطني وقوة الطوارئ والإدارة العامة للمجاهدين قامت بعمل تكاملي فيما بينها لتطبيق القرارات الصادرة، ويأتي ذلك امتداداً لتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية في مكافحة جائحة فايروس كورونا والحد من انتشارها.
وتهيب شرطة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، حفظ الله الجميع من كل مكروه.
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
01:12 AM
22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:07 AM
اعتمدت خطة ميدانية تشمل عدة محاور بالعاصمة ومحافظات المنطقة
أنهت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض استعداداتها لتطبيق قرار منع التجول طوال اليوم خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك، باعتماد خطةٍ أمنية وميدانية في مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها.
وفي التفاصيل، تشتمل الخطة على عدة محاور بمدينة الرياض والمحافظات التابعة للمنطقة، لتغطية الطرق الرئيسة والشوارع الفرعية وداخل الأحياء بما يضمن تحقيق الالتزام التام بتنفيذ قرار المنع واتباع الإرشادات الصحية الوقائية الصادرة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا، وذلك بمباركةٍ من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
وكانت الجهات الأمنية ممثلة بأفرع الأمن العام والقطاعات العسكرية المساندة للأمن العام ممثلة بوزارة الحرس الوطني وقوة الطوارئ والإدارة العامة للمجاهدين قامت بعمل تكاملي فيما بينها لتطبيق القرارات الصادرة، ويأتي ذلك امتداداً لتضافر جهود كافة الأجهزة المعنية في مكافحة جائحة فايروس كورونا والحد من انتشارها.
وتهيب شرطة منطقة الرياض بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات والمكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، حفظ الله الجميع من كل مكروه.
، شرطة الرياض تنهي الاستعدادات لتطبيق منع التجول الكلي خلال أيام العيد ،
المصدر : الخليج 365
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