كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية

ننشر لكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، التي أصبح الكثيرون ينتظرونه بفارغ الصبر بعد تأخرها بشكل كبير جداً ولم يحدث هذا من قبل، حيث أنها من المساعدات المالية التي توفر المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة لهم والتغلب على متاعب الحياة، وهذا من ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة من خطة الإصلاح الاقتصادي.

برنامج المساعدة المقطوعة

تعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي من أشهر المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، وهي عبارة عن مساعدة مالية يتم صرف مرة واحدة في العام ولم يكن لها موعد محدد لصرفها حيث تقوم وزارة العمل بالسعودية بتحديد موعد صرفها في الوقت التي تراها مناسباً، ويتم صرف مبلغ مالي 30 ألاف ريال كحد أقصى ومبلغ 10 ألاف ريال كحد أدنى وهذا حسب أفراد الأسرة.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441

ينتظر مستفيدي المساعدة المقطوعة موعد صرف الدفعة الحالي 1441 التي كان من المقرر صرفها في شهر رجب الماضي ولم يتم صرفها حتى وقتنا هذا، ومن أجل الاستعلام عن موعد صرفها يتم الدخول على الموقع الرسمي للمساعدة المقطوعة وإدخال رقم السجل المدني والرقم المرئي والضغط على كلمة الاستعلام وستظهر أي معلومات خاصة بالمساعدة.