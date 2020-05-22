الاستعلام عن موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 31 عن شهر يونيو 2020

بدأ الكثيرون من مستفيدي من برنامج الدعم المادي في المملكة العربية السعودية “برنامج حساب المواطن” الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 31 عن شهر يونيو 2020، التي اقترب موعد صرفها، حيث يعتبر برنامج حساب المواطن من أشهر برامج الدعم المادي للمواطنين في السعودية التي تنطبق عليهم الشروط وأبرزهم أصحاب محدودي الدخل والأرامل والأيتام والمطلقات وغيرهم، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام في هذا المقال موعد صرف برنامج حساب المواطن عن شهر يونيو 2020.

برنامج حساب المواطن شهر يونيو 2020

يعتبر برنامج حساب المواطن من أشهر برامج الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية لمواطنيها الأكثر احتياجاً للتغلب على صعوبات الحياة الناتجة عن الغلاء السائر في المملكة العربية السعودية، والتي يتم تحديد المبلغ المستحق لكل فرد حسب عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للمتقدم، والتي يمكن التقديم فيه والاستعلام عن موعد صرفها من خلال الدخول عبر الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

موعد صرف برنامج حساب المواطن الدفعة 31 عن شهر يونيو 2020

من المعروف أن برنامج حساب المواطن يتم صرف دفعاته اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وعليه سيتم صرف الدفعة 31 عن شهر يونيو 2020 يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2020 وعليه سيتم تقديم يوم الصرف يوماً أو تأجيله يوماً لأن الجمعة أجازة رسمية في المملكة العربية السعودية.