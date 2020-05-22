شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية استخراج تصريح للخروج لزيارة الوالدين أيام العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا" المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، اليوم الجمعة، عما إذا كان يمكن استخراج تصريح للخروج وزيارة الوالدين خلال أيام العيد أثناء منع التجول.

وجاء ذلك رداً على استفسار أحد الأشخاص عبر الحساب الرسمي للتطبيق على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مدى إمكانية الحصول على تصريح لزيارة والده أيام العيد؛ بسبب ظروفه الصحية، لأنه يعيش في حي بعيد عنه.

وأوضح أنه يمكن تقديم طلب تصريح خروج عبر " تصاريح التنقل " التابع للأمن العام عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول.