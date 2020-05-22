شكرا لمتابعة خبر عن موعد تطبيق منع التجول الكلي في جميع مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت مصادر أمنية مطلعة عن تطبيق قرار منع التجول الكلي طوال اليوم في جميع مناطق ومدن المملكة ابتداء من السبت المقبل 30 رمضان 1441هـ. أعلنت مصادر أمنية مطلعة عن تطبيق قرار منع التجول الكلي طوال اليوم في جميع مناطق ومدن المملكة ابتداء من السبت المقبل 30 رمضان 1441هـ. وأضافت المصادر أن القرار يستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441هـ. وكانت الحكومة ووزارة الداخلية تستعد في تطبيق قرار فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، ويبدأ تطبيق قرارات الحظر الجديد رسميًا من اليوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م، ويستمر هذا الحظر حتى نهاية يوم الجمعة 29 رمضان 1441 هـ الموافق 22 مايو 2020 م، مع فرض عقوبات رادعة مالية والحبس للمخالفين للقرارات إلا في حالة الاستثناءات.

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