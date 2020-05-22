شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية بجازان، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، فيفا، هروب.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة في مكة، الجموم، الخرمة، العاصمة المقدسة، المويه، تربة، رنية.

ولفتت الأرصاد إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة في المدينة، المهد، وادي الفرع، مشيرة إلى هطول أمطار رعدية في منطقة الباحة، الحجرة، العقيق، القري، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، قلوة.