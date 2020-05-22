شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح كيفية إخراج الإطعام عن الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث الشيخ سعد الخثلان عن إخراج كفارة الإطعام عن العاجز عن صيام شهر رمضان، قائلا:" من كان عاجزا عن صيام رمضان لمرض أو لكبر السن يطعم كل يوم مسكين ".

وأضاف الخثلان خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" وقت إخراج الطعام من أول رمضان ويخرج في آخر رمضان أو كل يوم بيومه لأن تقديم العبادة قلل سبب الوجوب ".

وأوضح الخثلان أن يطعم كل يوم بيومه أو بعد رمضان، مضيفا:" لا بأس من تأخير الإطعام ولكن يجب إخراج الطعام عن الأيام السابقة كلها ".