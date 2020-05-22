شكرا لمتابعة خبر عن مقولة شهيرة للملك عبدالعزيز آل سعود تثير ضجة:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثارت عبارة شهيرة نطق بها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ولا زال صداها يتردد حتى هذا اليوم إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الملك عبدالعزيز:" الأتراك قومٌ اعتباطيون لا يفهمون السياسة "، مما أحدثت ضجة كبيرة حينها في الوطن العربي والعالم بأجمعه.

ولاقت المقولة انتشارا واسعا بمنصات السوشيال ميديا، حيث انهالت التعليقات عليها وجاءت كالتالي:" ما أشبهوا الليلة بالبارحة" أقصد في الاعتباطية وعدم فهم السياسة لأردوغان، رحم الله الملك عبدالعزيز الذي كان مخيف الاتراك ولاجمهم، رحم الله البطل الشجاع العربي الشهم عبدالعزير ال سعود الذي وقف للترك وقفة شامخه وضحى من اجل شعبه واسس هذه المملكة التاريخية، استمر في اختراق صفوف الاتراك فعلا أخرجت للعالم فضائح كانو يدفعون اموال طائلة ليخفوها منذ عهد الملك عبدالعزيز وهم يريدون سقوط العرب ولا يريدون الخير للعرب ".