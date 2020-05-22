تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها أنشأت بالتعاون مع وزارة الصحة مستشفى ميدانياً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. أشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى أنها أنشأت بالتعاون مع وزارة الصحة مستشفى ميدانياً في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وأوضحت أن المستشفى الميداني أنشئ بطاقة استيعابية تصل لمائتي سرير بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا. وأردفت الوزارة أنها أنشأت كذلك إسكاناً مؤقتاً للعمالة في المدينة الصناعية على مساحة تقدر بعشرة آلاف متر مربع.

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