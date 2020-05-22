شكرا لقرائتكم خبر عن “بروتوكول” جديد لمواجهة كورونا يحقق نتائج مذهلة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب مصري، عن تباع بروتوكول علاجي جديد أدى لنتائج مذهلة في علاج مرضى " كورونا".

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وأوضح المدير الطبي لمستشفى العزل في الباجور بمصر محمود عبد القوى، إن هذا المرض لا يؤثر على المريض بشكل مباشر، ولكن يؤثر على الأوعية الدموية في الجسم، وخاصة الأوعية الدموية للرئة”.

وذكر أن البروتوكول الذي يعملون به، حقق معدلات تحسن للمرضى عالية والحمد لله، وتحديدا في الحالات الحرجة، فالفيروس يؤثر على الأوعية الدموية، وهو ما ركزنا عليه في العلاج، من خلال علاجات تحسن من التهابات الأوعية الدموية، وتمنع التجلط عن طريق استخدام جرعات عالية من مذيبات التجلط، وهو ما حقق معدلات تحسن جيدة، وسنقوم ببحث كامل عن إحصائيات المرضى وحالات التحسن، ولكن نتائج آخر 5 أيام مبشرة جدا.

وقال الطبيب المصري، في تصريحات إعلامية، : “استخدام، أدوية السيولة، كانت نتائجها مرضية، وسنحاول تعميم هذا الدواء في البلاد حتى يستفيد الجميع، وسنعطى النتائج بعد 14 يوما، صحيح أن الفيروس ليس له علاج حتى الآن، ولكن المريض، كان دائما يسقط في الحرب بين جهاز المناعة، والفيروس نفسه، ومعدلات التجلطات، ولكن أدوية السيولة سهلت العلاج، حتى احتياجنا لأجهزة التنفس الصناعى لم يكن كبيرا. وفقا لتعبيره.