شكرا لقرائتكم خبر عن ثور هائج يهرب من المسلخ ويثير الرعب في شوارع ومحلات الرياض (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فر ثور هائج من مسلخ في العاصمة السعودية الرياض، وأثار الرعب في عدد من الشوارع، قبل أن يتم الإمساك به.

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فبحسب فيديو متداول، يظهر الثور يطارده عدد من الأشخاص بهدف الإمساك به حتى لا يؤذي أحد، وصدم أحد الأشخاص الثور بسيارته وألقاه أرضا، وجرى نحوه أشخاص آخرين للإمساك به وتقييده، لكنه تمكن من النهوض سريعا وواصل الفرار.

ووقف أحد الأشخاص أمام الثور ومعه “حبل” محاولا الإمساك به، فهاجمه الحيوان بشراسة وطرحه أرضا وكاد أن يفتك به لولا تدخل البعض لإنقاذه.

وذهب الثور إلى أحد المحلات على الطريق، واصطدم بالأبواب المغلقة مخلفا بعض التلفيات، ثم ترك المكان وفر مسرعا واستمر الأشخاص في مطاردته.

وفي محاولة الأخرى للإمساك، به، حاول بعض السائقين تضييف الطريق عليه وخناقه، لكنه تمكن من تجاوزهم بسرعة غير متوقعة.

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