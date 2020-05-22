شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ورئيس الأركان يرفعان رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية بذكرى الوحدة اليمنية المجيدة وعيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمد بن علي المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات شعبنا بالذكرى 30 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، وحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت البرقية "يطيب لنا باسم كافة منتسبي القوات المسلحة، قادة وضباط وصف وجنود، أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ30 للوحدة اليمنية المباركة والتي تتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد في المهام الوطنية الملقاة على عاتقكم والمسئوليات الجسيمة التي تتحملونها في مرحلة معقدة محفوفة بالمخاطر والتحديات وما تبذلونه من جهود وتضحيات في سبيل قيادة سفينة الوطن الغالي والانتقال به إلى غد مشرق ومستقبل واعد بثقة شعبية جامعة ودعم إقليمي ودولي منقطع النظير".

وأضافت "تحل علينا هاتين المناسبتين الغاليتين وشعبنا اليمني العظيم يكتب فصولا جديدة من تاريخ الوطن ويخوض معركته المصيرية في سبيل استعادة دولته وشرعيته وأرضه وكرامته ودحر المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران الحالمة بالعودة إلى الماضي الإمامي البائد والإستبدادي".

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وأردفت "كما تحل علينا هاتين المناسبتين العظيمتين وأبطال قواتنا المسلحة يخوضون معارك الفداء والكرامة ويسطرون ملاحم البطولة والتضحية الوطنية في مختلف المناطق والجبهات دفاعا عن الثورة والجمهورية والوحدة تحت قيادة ورعاية فخامتكم ومتابعتكم الحثيثة وإشرافكم المباشر على سير معركة التحرير ومعارك البناء والتعمير وإعادة تطبيع الأوضاع في المناطق التي تم تحريرها ورفع الظلم وتخفيف المعاناة التي فرضتها المليشيا الانقلابية الإرهابية على شعبنا الصامد الصابر".

وأكدا لرئيس الجمهورية بأن المؤسسة العسكرية الوطنية ستبقى صمام أمان الوطن تحرس أرضه وتحمي سلامته وسيادته، وستظل تقف إلى جنب خيارات شعبنا تذود عن كرامته وتحفظ مكتسباته، وستظل الدرع المتين أمام المخططات التآمرية ومشاريع التأمر والتخريب والإرهاب والتطرف وحاجز الردع في وجه محاولات التشويه والتشويش على المعركة الوطنية وصد أي مخططات لخلق الفوضى وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأردفا "إننا وباسم القوات المسلحة نجدد لفخامتكم ولشعبنا اليمني العظيم التزامنا بالعهد لتنفيذ المهام في أي زمان أو مكان، واستعدادنا الدائم لمواصلة النضال وبذل المزيد من التضحيات لاستكمال تحرير كل شبر من الوطن وتحقيق كامل الأهداف المرسومة والمضي قدما نحو تلبية تطلعات شعبنا في استعادة دولته وشرعيته ومواجهة المشاريع التدميرية التخريبية التي تسعى للعبث بوحدة وهوية الوطن وسيادته وسلامته، وتستهدف عرقلة عملية الانتقال لدولة اليمن الاتحادي التي تضمن العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة".

وأكدا إن "المؤسسة العسكرية الوطنية بفضل دعمكم ورعايتكم باتت أكثر قوة وقدرة وأكثر تدريبا وتأهيلا في ظل استمرار جهود إعادة بناء مؤسستنا العسكرية وفق أسس وطنية وعلمية بعيدا عن المحسوبية والجهوية والمناطقية والولاءات الضيقة، بما يضمن إتاحة فرص القيادة لجميع أبناء الوطن دون استثناء وفق معايير الكفاءة والتكافؤ".

وتابعا "كما يطيب لنا أن نجدد التعبير عن شكرنا وتقديرنا للأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواقفهم الأخوية المساندة لشعبنا في استعادة دولته ومؤسساته الشرعية وقطع دابر خطر الميليشيات الإنقلابية الإرهابية والقوى الداعمة لها، مقدرين جهودهم وتضحياتهم المبذولة لإسناد العمليات العسكرية التي يخوضها أبطال قواتنا المسلحة ضد الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران".