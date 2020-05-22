شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلطت صحيفة نيويورك تايمز، الضوء على ضابط سعودي رفيع، يعيش في كندا خائفا منذ عام 2017، وان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يطلبه حيا أو ميتا، كونه خارج البلاد ولأنه بحكم وظيفته كان مطلعا على معلومات سرية.

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محمد بن سلمان يطلبه حيًا أو ميتًا.. تعرف على الضابط السعودي المثير للجدل

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وذكرت الصحيفة أن سعد الجابري، ضابط استخبارات سعودي سابق، وخبير في تكنولوجيا الذكاء الصناعي وخبير في اللغويات وحاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الصناعي من جامعة إدنبرة في اسكتلندا خدم في وزارة الداخلية السعودية ورقي حتى رتبة لواء لعب دورا في مواجهة المملكة لتنظيم القاعدة وحماية منشآت النفط.

جيرالد فايرشتاين" نائب رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن " إقال للصحيفة أن ن الجابري كان يعمل على عدد من الملفات الحساسة خلال سنوات عمله في الاستخبارات السعودية، ويحتفظ الجابري بعلاقات قوية مع مسؤولين استخباريين أمريكيين وبريطانيين.

يذكر أن الجابري كان حليفا قويا لولي العهد السابق محمد بن نايف حيث انتهت خدمته في الاستخبارات بعد الانقلاب الذي قاده محمد بن سلمان ضد بن نايف والإطاحة به واعتقاله في مارس الماضي.