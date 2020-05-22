شكرا لقرائتكم خبر عن حوثي مصاب بكورونا يثير ضجة بما فعله بين أصدقائه! (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل أنها لأحد عناصر جماعة الحوثي، وهو مصاب بفيروس كورونا في اليمن.

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وتظهر الصورة، مجموعة من الأصدقاء اليمنيين، كانوا في زيارة لصديقهم الحوثي المصاب، وهم يجلسون بجانبه، وقد حبس نفسه داخل شبك، بغرض الاحتراز من نقل العدوى.



وتبين أن الزوار كان بعضهم يرتدي كمامات حماية فإن المصاب نفسه لم يكن يرتدي أي أو وسيلة تحمي الآخرين منه، وظهر بشكل غير طبيعي داخل الشبك.

ووثقت الصورة جلوس المصاب في وضعية غريبة أيضا، بينما يتشارك بعض الأصدقاء الحديث، مما أثار جدلا واسعا، بين النشطاء، واعتبروا أن ذلك أحد أسباب نقل العدوى.