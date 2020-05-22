شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنتظر كارثة مدمرة خلال الاشهر القادمة.. وغرفة تجارة دبي تكشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرت غرفة تجارة دبي، اليوم الخميس، استطلاعًا، بشأن عمل الشركات في الإمارة خلال الأشهر القادمة في ظل جائحة فيروس كورونا.

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وكتبت الغرفة الخميس، تقريرا بعنوان، “تأثير كوفيد-19 على مجتمع الأعمال بدبي”، كشفت فيه أن الاستطلاع إلى أن 70% من الشركات في دبي تتوقع إغلاق أبوابها في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقامت الغرفة بمسح شمل 1228 مديرا تنفيذيا عبر مجموعة من القطاعات في الفترة بين 16 – 22 أبريل/ نيسان، خلال الإغلاق الذي فُرض إثر تفشي فيروس كورونا في الإمارة. ما يقرب من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع كانوا من الشركات الصغيرة التي تضم أقل من 20 موظفا. من بين المجيبين، رأى أكثر من الثلثين مخاطر معتدلة إلى عالية حول الخروج من العمل في الأشهر الستة المقبلة: قال 27% إنهم يتوقعون خسارة وظائفهم خلال الشهر المقبل، و43% يتوقعون الخروج من العمل في غضون ستة أشهر.

وأضاف التقرير أن “إجراءات إغلاق المدينة الكاملة والجزئية تجلب الطلب في الأسواق الرئيسية إلى طريق مسدود… تأثير الصدمة المزدوجة يدفع النشاط الاقتصادي إلى مستويات لم يسبق رؤيتها حتى خلال الأزمة المالية”.

وتعتمد دبي، التي تتمتع بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا وغير المعتمدة على النفط في الخليج، على قطاعات مثل الضيافة والسياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والعقارات والتجزئة. تحظى فنادقها ومطاعمها بإشادة دولية، لكن ما يقرب من نصف المطاعم والفنادق التي شملتها الدراسة تتوقع أن تتوقف عن العمل في الشهر المقبل وحده. وقالت 74% من شركات السفر والسياحة إنها تتوقع الإغلاق في ذلك الوقت، وتتوقع 30% من شركات النقل والتخزين والاتصالات المصير نفسه.