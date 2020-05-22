شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت منظمة الصحة العالمية، حقيقة فاعلية الدواء الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه يستخدمه وأنه فعال في علاج كورونا.

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الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن فاعلية دواء ترامب “السحري” لعلاج كورونا

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وذكرت الصحة العالمية، أن العلم لا يزال غير واضح بشأن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين ضد فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي. وهيدروكسي كلوروكين دواء معروف منذ سنوات لعلاج الملاريا.

واوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية،الدكتور مايكل ريان، إن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي قال الرئيس الأميركي يوم الاثنين إنه يتناوله، مجرد واحد من العديد من العقاقير الممكنة، التي يتم اختبارها دوليًا الآن، لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا.