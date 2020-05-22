شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تتوعد بمحاسبة مليشيات الانتقالي وكل المتورطين بقمع المتظاهرين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الحكومة الشرعية تحذيرا شديد اللهجة لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للإمارات، بعد اعتدائها على متظاهرين سلميين، خرجوا اليوم الخميس، يطالبوا بطرد مليشيات الانتقالي وعودة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

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وكانت قوات من مليشيات المجلس الانتقالي الموالي للإماراات، قد أقدمت عصر اليوم الخميس، على قمع مظاهرة سلمية خرجت ضد الحظر المقام بكريتر في عدن.

وفي بيان شديد اللهجة، حذرت وزارة الداخلية من استهداف ميليشيا الانتقالي للمتظاهرين العزل بمحافظة عدن الذين خرجوا للتعبير عن سخطهم من تدني الأوضاع الخدمية في المدينة منذ سيطرة ميليشيا الانتقالي على مؤسسات الدولة.

و توعدت الداخلية اليمنية، بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة مؤكدة ان مثل هذه الجرائم بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم.

وأعربت عن بالغ أسفها لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والخدمية جراء تمرد ميليشيا الانتقالي وسيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة المؤقتة عدن في صورة مشابهة لانقلاب ميليشيا الحوثي بصنعاء على السلطة الشرعية.