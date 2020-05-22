مصر.. تسجيل 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 16 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 15003 حالات من ضمنهم 4217 حالة شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 223 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

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وأشار الدكتور مجاهد، إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية للفيروس ارتفع ليصبح 4798 حالة من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

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