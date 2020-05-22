«أمانة المدينة» تبدأ بإزالة العقارات المعترضة لتنفيذ طريق الدائري الأوسط

بدأت أمانة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بإزالة العقارات التي تعترض تنفيذ تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز «الدائري الأوسط» مع طريق خالد بن الوليد في حي الفتح.

وتأتي هذه الأعمال بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي والزوار، والحد من الاختناقات المرورية في التقاطع المشار إليه.

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