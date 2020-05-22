«أمانة المدينة» تبدأ بإزالة العقارات المعترضة لتنفيذ طريق الدائري الأوسط

للإسهام في انسيابية الحركة المرورية
بدأت أمانة المدينة المنورة، اليوم الخميس، بإزالة العقارات التي تعترض تنفيذ تقاطع طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز «الدائري الأوسط» مع طريق خالد بن الوليد في حي الفتح.
وتأتي هذه الأعمال بهدف الإسهام في انسيابية الحركة المرورية خدمةً للأهالي والزوار، والحد من الاختناقات المرورية في التقاطع المشار إليه.
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السماح بالدعاية والإعلان على سيارات الأجرة العامة والمركبات الأخرى
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