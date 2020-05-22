أطلقتها وزارة الموارد البشرية.. كل ما تريد معرفته عن المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الأمور المتعلقة بالمنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تم تدشينها وإطلاقها، أمس الأربعاء، من أجل حوكمة التبرعات وضمان وصولها إلى مستحقيها بكل يسر وسهولة.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» تعد نموذجًا وطنيًّا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن الهدف منها أن تكون إيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة.

خطوات المشاركة في منصة «تبرع»

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مقطع فيديو تعريفي حول المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، شاركته الوزارة عبر حسابها الرسمي الموثق بموقع التغريادت القصيرة «تويتر»، خطوات المشاركة في منصة «تبرع»، عبر إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع منصة تبرع (من هنا)

2- استعراض فرص التبرع المتاحة.

3- قم بتحديد قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به

4- قم باختيار طريقة الدفع لإكمال خطوات التبرع

وبعد التبرع ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على توجيه أموال التبرعات بحسب رغبة المتبرع مباشرة إلى الطرف المستفيد.

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وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» الإلكتروني الرسمي، أن هذه المنصة ستسهم في رفع تصنيف المملكة بمؤشر العطاء العالمي ليحقق كفاءة عمل القطاع غير الربحي، منوهة بأن المنصة ستضم مبادرات المنظمات الأهلية المعتمدة.

وتم تحديد فترة أمام كل مشروع لقبول التبرعات وينتهي استقبال التبرعات بعد انتهاء وقت المشروع أو اكتمال ميزانيته وإرسال التبرعات مباشرة إلى المحتاجين.

الموارد البشرية توضح أبرز الاستفسارات

وردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أبرز الأسئلة الشائعة حول المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، موضحة أنها تقوم بالعمل على توجيه أموال التبرعات بحسب رغبة المتبرع مباشرة إلى الطرف المستفيد.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه ينتهي استقبال التبرعات بعد انتهاء وقت المشروع أو اكتمال ميزانيته وإرسال التبرعات مباشرة إلى المحتاجين، مشيرة إلى أن خيارات الدفع المتاحة هي باستخدام بطاقات مدى وفيزا وماستر كارد، كما أكدت أنه لا يمكن قبول البطاقات الدولية والمصدرة من خارج المملكة العربية السعودية.

كما نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه في حالة رفض بطاقة الائتمان الخاصة بالمتبرع يجب عليه التواصل مع الجهة أو البنك الذي أصدر البطاقة الائتمانية لمساعدته على إكمال تبرعه، مشيرة إلى أن المنصة لا تتلقى أي تفاصيل عن أسباب رفض البطاقات الائتمانية؛ لضمان بقاء بيانات المتبرع المالية بأمان.

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