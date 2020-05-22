محمد بن مسعود - الدمام - رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا". "الخليج 365" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها. 22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441 12:45 AM Advertisements "المالكي" يُرزق بمولودة أسماها "لارا" "المالكي" يُرزق بمولودة أسماها "لارا" رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا". "الخليج 365" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها. الكلمات المفتاحية ، "المالكي" يُرزق بمولودة أسماها "لارا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "المالكي" يُرزق بمولودة أسماها "لارا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.