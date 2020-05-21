شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة رئيس العراق بقرب عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تهنئته لفخامته بهذه المناسبة الكريمة، وتمنيات المملكة للعراق الشقيق بالنماء والاستقرار.
من جهته، نوه فخامة الرئيس العراقي بحرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على كل مامن شأنه تعزيز شتى مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
كما تم خلال الاتصال، بحث مجمل العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تطويرها.
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