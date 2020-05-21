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أعلنت المغرب تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤرة بوحدة صناعية في الدار البيضاء، والباقي سُجل في فاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7211، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 196 بعد تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4280 بعد تعافي 182 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش بـ18%، وفاس وطنجة بـ14%.فيروس كورونا الجديد
المغرب تعلن عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
أعلنت المغرب تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤرة بوحدة صناعية في الدار البيضاء، والباقي سُجل في فاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7211، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 196 بعد تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4280 بعد تعافي 182 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش بـ18%، وفاس وطنجة بـ14%.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
08:47 PM
ليصل العدد الإجمالي إلى 7211 فيما ارتفعت الوفيات إلى 196
أعلنت المغرب تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبها سُجل في بؤرة بوحدة صناعية في الدار البيضاء، والباقي سُجل في فاس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7211، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 196 بعد تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين.
وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 4280 بعد تعافي 182 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين بنسبة تصل إلى 31%، متبوعة بمراكش بـ18%، وفاس وطنجة بـ14%.
، المغرب تعلن عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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