- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا": أشار وزير الصحة الأردني إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 684 إصابة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 457 شخصًا.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس؛ إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 5 ملايين إصابة.فيروس كورونا الجديد
الأردن.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 684 حالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-21
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا": أشار وزير الصحة الأردني إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 684 إصابة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 457 شخصًا.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس؛ إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 5 ملايين إصابة.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
07:33 PM
سعد جابر: بلغ العدد الإجمالي للمتعافين بالبلاد 457 شخصًا
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية "بترا": أشار وزير الصحة الأردني إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 684 إصابة.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين 457 شخصًا.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم، بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس؛ إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 5 ملايين إصابة.
، الأردن.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 684 حالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن.. 12 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 684 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.