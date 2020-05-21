، 19 طالباً وطالبة يختمون القرآن "عن بُعد" في "بيّنات شرورة" ،

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أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشرورة "بينات" تخريج 13 حافظة من طالبات مركز تأهيل معلمات القرآن التابع لها، بالإضافة لختم ستة طلاب للقرآن الكريم من مجمعاتها القرآنية للقرآن الكريم.
وأفاد الشيخ الدكتور ناصر بن مبارك آل شملان، رئيس مجلس إدارة "بينات"، بأن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة حرصت على العمل وتقديم الأفضل مهما كانت العوائق والتحديات.
وأضاف "آل شملان" أنه ورغم استثنائية المرحلة التي تمر بها بلادنا من تحول العملية التعليمية من المباشرة إلى "عن بعد"، وما يصحبها من صعوبات وما تفرضه من تكاليف غير متوقعة؛ إلاّ أن "بيّنات" ظلت تواصل توفيرها للآليات والأدوات المناسبة، وأطلقت مبادرة "آياتٌ بينات" - التعليم عن بعد -؛ لتمكّن طلابها من استمرار عمليتهم التعليمية، ومتابعة محفوظهم، وإنجازهم لخططهم بانضباطية.
وختم الدكتور ناصر آل شملان حديثه قائلاً إنه "إلى هذه اللحظة التي نخرج فيها طلابنا خاتمين، ولله الحمد لكتاب الله، تسعى جمعية بيّنات لمواصلة عملها من خلال استمرار الحلقات القرآنية للبنين والبنات، وستسعى خلال الفترة القادمة، إن شاء الله، لتخريج مزيد من الخاتمين والخاتمات لكتاب الله تعالى.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 11:01 PM
خلال شهر رمضان19 طالباً وطالبة يختمون القرآن "عن بُعد" في "بيّنات شرورة"
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشرورة "بينات" تخريج 13 حافظة من طالبات مركز تأهيل معلمات القرآن التابع لها، بالإضافة لختم ستة طلاب للقرآن الكريم من مجمعاتها القرآنية للقرآن الكريم.
وأفاد الشيخ الدكتور ناصر بن مبارك آل شملان، رئيس مجلس إدارة "بينات"، بأن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بشرورة حرصت على العمل وتقديم الأفضل مهما كانت العوائق والتحديات.
وأضاف "آل شملان" أنه ورغم استثنائية المرحلة التي تمر بها بلادنا من تحول العملية التعليمية من المباشرة إلى "عن بعد"، وما يصحبها من صعوبات وما تفرضه من تكاليف غير متوقعة؛ إلاّ أن "بيّنات" ظلت تواصل توفيرها للآليات والأدوات المناسبة، وأطلقت مبادرة "آياتٌ بينات" - التعليم عن بعد -؛ لتمكّن طلابها من استمرار عمليتهم التعليمية، ومتابعة محفوظهم، وإنجازهم لخططهم بانضباطية.
وختم الدكتور ناصر آل شملان حديثه قائلاً إنه "إلى هذه اللحظة التي نخرج فيها طلابنا خاتمين، ولله الحمد لكتاب الله، تسعى جمعية بيّنات لمواصلة عملها من خلال استمرار الحلقات القرآنية للبنين والبنات، وستسعى خلال الفترة القادمة، إن شاء الله، لتخريج مزيد من الخاتمين والخاتمات لكتاب الله تعالى.
، 19 طالباً وطالبة يختمون القرآن "عن بُعد" في "بيّنات شرورة" ،
المصدر : الخليج 365
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