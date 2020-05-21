ختم القرآن الكريم في صلاة التهجد بالحرم المكي مساء اليوم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):سيختم المصلون بالمسجد الحرام مساء اليوم القرآن الكريم في صلاة التهجد بسبب جائحة " كورونا"؛ حيث كان ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك.
وسيؤم المصلين في صلاة التهجد في هذه الليلة الـ 29 من شهر رمضان المبارك، كلٌ من الشيخ عبدالرحمن السديس والشيخ ياسر الدوسري.
ويذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق أن ختم القرآن لهذا الشهر الفضيل ستكون في ليلة 29 في صلاة التهجد، حيث اقتصرت صلاة التراويح على خمس تسليمات فقط.
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