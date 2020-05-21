شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عودة جزئية للنشاط الاقتصادي في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل جزئي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يواجه موظفو القطاع الخاص عدة معوقات.

ويختلف زوام الموظفين من المكاتب الذي له تأثير قوي علي القطاع الخاص، حيث ساعد الدعم في التأثير المباشر علي القطاع الخاص.

وساهم التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة أزمة فيروس كورونا والقطاع الخاص لمدة 5 ساعات، وتبين أن الموظفين الذين يداومون من المكتب 40% ل60%.