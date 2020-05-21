شكرا لمتابعة خبر عن طبيب يتحدث عن بدائل النيكوتين لمن يريد الإقلاع عن التدخين بطريقة آمنة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث الدكتور منصور القحطاني أمين عام الجمعية الوطنية لمكافحة العدوى، عن بدائل النيكوتين لمن يريد الإقلاع عن التدخين آمنة في حال الإصابة بفيروس تحدث الدكتور منصور القحطاني أمين عام الجمعية الوطنية لمكافحة العدوى، عن بدائل النيكوتين لمن يريد الإقلاع عن التدخين آمنة في حال الإصابة بفيروس كورونا ⁩ الجديد. وقال القحطاني إن الأدوية المساعدة في الإقلاع عن التدخين وظيفتها تقليل الرغبة في التدخين وتقليل الأعراض الانسحابية. وأشار القحطاني إلى أنه يستحسن الإقلاع عن التدخين في مراكز الرعاية الأولية وكذلك المستشفيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب يتحدث عن بدائل النيكوتين لمن يريد الإقلاع عن التدخين بطريقة آمنة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.